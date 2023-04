Tienen 10 municipios cero en transparencia

Existen al menos 10 municipios que no cumplen con sus obligaciones en materia de transparencia, reportan cero en cumplimiento, informó David Enrique Menchaca Zúñiga, presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP).

Precisó que algunos de ellos son Mexquitic de Carmona, Villa Hidalgo, Alaquines y Ahualulco.

Agregó que los motivos de incumplimiento con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pueden ser multifactoriales, como falta de personal en las Unidades de Transparencia, carencia de tecnología e incluso, desconocimiento de la legislación.

Aunque aseguró que el Pleno de la CEGAIP ha impuesto sanciones económicas en conjunto con la Auditoría Superior del Estado (ASE) a los ayuntamientos, no especificó a cuáles se les aplicaron.

Reconoció que hay una desventaja en las multas, dado que los funcionarios públicos impugnan y el camino jurídico puede tardarse mucho tiempo en resolverse por parte de un órgano jurisdiccional.

“Iremos al principio de que el que no cumple la ley, no exime de su cumplimiento el desconocerla, o sea, no podría alegar que la desconocía y que por ello no cumplió. Desconocimiento de esto no necesariamente significa que no los vayamos a multar”, complementó.