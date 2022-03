Tienen un mes sin agua en la San Felipe

Familias de la colonia San Felipe denunciaron que desde hace un mes padecen desabasto de agua potable, por lo que han tenido que comprar a pipas particulares, que ofrecen el servicio a un costo muy elevado.

De acuerdo con los vecinos de ese sector, han tenido que pagar por un llenar el aljibe hasta 500 pesos, y al mismo tiempo deben pagar el recibo bimestralmente para no tener adeudo con el organismo operador del agua, Interapas.

"Yo nunca me atraso con el recibo, siempre pago, pero ya tenemos el mes que el agua no cae, pero en el Interapas no nos ha proporcionado agua por pipas, y ya en una ocasión pague 500 pesos por el llenado de aljibe y me duró cuatro días", dijo una vecina.

Comentaron que, según lo informado por el Interapas, el pozo de San José se descompuso y generó que se quedarán sin agua en esta zona, sin embargo, señalaron que ya es mucho tiempo para que no se arregle el problema.

"Es injusto que digan que la gente no paga el recibo, pero no tenemos agua, por esta situación en un mes estás pagando hasta 700 pesos en pipas y las tarifas siguen llegando igual, como si en verdad tuviéramos agua", expresó.