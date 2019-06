Tierra Adentro, una puerta que se cierra a los jóvenes

La cultura no ha sido prioritaria para las administraciones gubernamentales, pero eso se ha hecho más evidente con la actual, con todos los recortes que han ocurrido en el área, señala el escritor potosino Juan José Rodríguez García, uno de los doce jóvenes creadores —y el único potosino— cuya publicación de obra fue cancelada por la editorial Tierra Adentro.

Señala que hay un empobrecimiento en la manera en que se mira a los creadores, a los artistas y sobre todo a los jóvenes, "que somos a veces quienes más sufrimos por esta falta de apoyo".

En entrevista exclusiva con Pulso señala que se han puesto en contacto diez personas de las doce que fueron sacadas del programa y se están organizando para exigir que se respete el fallo del comité dictaminador que seleccionó sus obras para publicarlas en este año.

"El movimiento que estamos haciendo es simplemente para que se respete el trabajo de los dictaminadores porque hubo un gasto del erario público para ayudar a que no hubiera parcialidad y para que no dependiera de una sola persona la decisión de quiénes si se publicarán y quiénes no, como quedó ahora. Las decisiones van a recaer en una sola persona, el director de Tierra Adentro, lo que me parece funesto".

Advierte además que Tierra Adentro es una editorial del Estado y son necesarios los dictámenes externos.

Sobre la manera en que su primera novela calificó para ser publicada, explicó que la inscribió en la convocatoria que cerró el año pasado, en mayo y hasta donde sabe solamente incluía la publicación ya que nunca le especificaron algún monto de regalías. "Se distribuye el libro que te publican en Educal y en las ferias del libro. Esa es la única forma que se tiene de distribución, aunque tengo entendido que también el Fondo de Cultura Económica, en sus tiendas distribuye estos libros".

Obnubilado, tal vez, por la emoción de ver publicada su obra, el novel escritor tampoco preguntó sobre el tiraje de la edición. "Cambia de acuerdo al criterio de cada administración. Creo que los últimos llegaron hasta los dos mil ejemplares, pero esta información no te la puedo dar con claridad".

Reconoce Juan José que no había considerado a Tierra Adentro como una opción, "porque sé que no hay una distribución muy amplia, sin embargo, el prestigio que tenía esta editorial y el saber que siendo joven podía meter a dictamen mi obra se me ofreció como una posibilidad y lo hice en mayo de 2018".

Narra que la novela la empezó a escribir en 2012 y en 2014 la metió al Premio Manuel José Othón del Certamen 20 de Noviembre, contienda en la que recibió mención honorífica. "En ese entonces era de 80 páginas, era pequeña, pero la mención me animó a seguir trabajando en ella, desarrollarla y meterla a talleres o compartirla con compañeros lectores para que me hicieran comentarios, entonces sí fueron seis años en total los que he trabajado con esta obra y aún lo sigo haciendo porque después de que me dieron el fallo positivo, me dieron hasta diciembre de 2019 para trabajar en las correcciones que considerara necesarias".

Sobre las ventajas que ofrecía Tierra Adentro a los jóvenes creadores destaca que no había un límite de cuartillas ni un mínimo. "Se pone por delante el trabajo de los creadores, es decir que Tierra Adentro estaba hecho como una plataforma para los autores noveles y que no tienen contactos en el mundo editorial".

Sobre el futuro que le espera a su novela, señala que no le queda más que seguir buscando que se la edite alguna editorial privada, probablemente una independiente. "Busqué en algunas editoriales y no tuve respuesta. En Almadia metí la publicación hace dos años y no me la publicaron porque no cumplía el número de cuartillas necesarias y no era para el público al que están enfocados. En otras editoriales no hubo respuesta. No te contestan. Algunos te mandan un escrito en el que te dicen que recibieron tu obra y nada más".