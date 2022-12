Toman instalaciones de la CEDH por Ley Vicaria

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., diciembre 7 (EL UNIVERSAL).- Desde hace 48 horas las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en San Luis Potosí (CEDH) se encuentran tomadas por varios ciudadanos debido a que han señalado que reconocer la violencia vicaria dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia criminaliza a los padres varones. Ante la toma de las instalaciones, Giovanna Itzel Argüelles Moreno, presidenta de la CEDH, mencionó en rueda de prensa que ya se está dialogando con los manifestantes y que la institución a su cargo siempre priorizara el interés superior de las niños, niñas y adolescentes.

Respecto a la modificación de la ley, donde se reconoce a la violencia vicaria como una forma de violencia contra la mujer, declaró que serán las autoridades legislativas las encargadas de analizar lo que piden los manifestantes.

En estos momentos se está a la espera de la firma de un documento por parte de Argüelles Moreno para que esta modificación a la ley también sea revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que los manifestantes la consideran anticonstitucional ya que los jueces no serían imparciales y favorecerían a las mujeres al momento de otorgar la custodia y salvaguarda de los menores.

Entre los manifestantes hay padres que no han logrado ver a sus hijos e hijas, mismos que señalan que las medidas de los jueces para tener contacto con los menores son carcelerías y que ahora estas leyes apoyarían a mujeres agresoras, "que manipulan a los jueces". Sin embargo, colectivos han señalado que uno de los manifestantes, en más de una ocasión ha sido exhibido cómo deudor alimenticio, por lo que la opinión pública sobre la toma de las instalaciones de la CEDH está dividida.



Ley Vicaria en San Luis Potosí

El pasado 20 de octubre fue aprobada la Ley Vicaria por los legisladores de San Luis Potosí, donde se reconoce la violencia vicaria como una forma de agresión contra las mujeres. Este tipo de agresión se da por los padres, quienes sustraen a sus hijos de forma ilegal para continuar perpetuando la espiral de violencia contra sus parejas y exparejas.

Este año la marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer estuvo dedicado a las madres víctimas de violencia vicaria, violencia económica, donde las participantes señalaron que un agresor no puede ser un buen padre. Además, se busca que se apruebe la Ley Sabina para que por obligatoriedad los padres varones paguen la manutención de sus hijas e hijos.