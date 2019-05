Toman Seduvop y carril en Himalaya: exigen electricidad

Habitantes de los municipios de Villa de Arriaga y Armadillo de los Infante, cerraron un carril de avenida Himalaya y tomaron las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop), ante el incumplimiento de 32 obras de electrificación, las cuales están afectando a alrededor de 5 mil personas de 15 comunidades.

El presidente municipal de Villa de Arriaga, Gustavo Torres Roblero, indicó que la infraestructura se encuentra lista desde hace tres años y es momento que varias localidades no cuentan con luz, "son varias electrificaciones gestionadas a nivel federal desde hace tres años, y ellos nos resolvieron en su momento instalando la infraestructura, y no sabemos por qué la Seduvop no ha podido arreglarse con la Comisión Federal de Electricidad".

Las exigencias de los habitantes de varias comunidades son que sus peticiones y necesidades sean atendidas, "las personas de esas comunidades caminan por lugares obscuros y de difícil acceso, por eso queremos que resuelvan e instalen la luz".

Sara Álvarez Rivera, presidenta municipal de Armadillo de los Infante, exigió electrificación en las comunidades La Mesa, San José de Barbosa y El Pato, con obras con un rezago de tres años.