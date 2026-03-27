Torneo de robótica en SLP
Copocyt organiza competencia en la UPSLP
El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (Copocyt) realizó el primer torneo de robótica enfocado en inteligencia artificial en San Luis Potosí.
El evento se llevó a cabo en la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP), con la participación de estudiantes de nivel secundaria y bachillerato, quienes presentaron proyectos orientados a la solución de problemáticas sociales mediante el uso de tecnología.
Los trabajos fueron evaluados por especialistas de instituciones académicas y científicas.
De acuerdo con el organismo, los equipos ganadores recibirán apoyo para participar en la etapa nacional y, en caso de avanzar, en una competencia internacional en Ginebra, Suiza.
