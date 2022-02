"Tortuguita", llama L. Noyola a titular de Interapas

"Lo dije desde un principio, si es necesario que nosotros manejemos y administremos el servicio del agua aquí en el municipio para darle los resultados a la ciudadanía, lo vamos a hacer", dijo la alcaldesa de Soledad, Leonor Noyola Cervantes, quien agregó que ante la falta de resultados del organismo Interapas se está analizando la desincorporación del municipio.

Leonor Noyola calificó como deficiente el servicio que hasta el momento ha brindado el Interapas, y calificó "de tortuguita" el desempeño del director del organismo operador Jorge Enrique Torres en estos cuatros meses al frente del organismo operador de agua.

"Es una tortuguita con todo respeto, pero aquí lo primero era darle la atención y la ciudadanía y después ver los temas secundarios", dijo la Alcaldesa.

Además, aseguró que el municipio tiene la capacidad y las mejores condiciones, con capital humano, para arreglar y ver todas esas fallas si es que llegarán a administrar directamente el servicio del agua potable, pues además de la escasez de agua dijo que persisten los drenajes colapsados y las alcantarillas deterioradas.

La presidenta municipal indicó que se tiene que trabajar de raíz, en conjunto con el Gobierno del Estado y Federal, para que sea el municipio el que dé a la ciudadanía el servicio del agua.

"La gente ya está molesta, los soledenses ya quieren resultados, el tema del agua es el más importante para la ciudadanía y en estos cuatro meses no se ha visto un resultado, no puede ser posible que estén pagando, cuando no tienen ese servicio que se está careciendo desde hace mucho tiempo atrás." dijo.

Agregó que además el programa "Cuenta Nueva y Borrón" no aplicará para todos los usuarios, pues de acuerdo a este, la ciudadanía deberá pagar seis bimestres continuos para saldar su deuda, sin embargo, hay cientos de familias que se rehúsan a pagar ya que no cuentan con el servicio.