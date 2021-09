Trabajan 700 policías como escoltas de funcionarios, se queja Gallardo; Hernández Delgadillo lo contradice

Luego de que el gobernador electo señaló que hay aproximadamente 700 policías estatales en funciones de guardias y escoltas de funcionarios y empresarios, el secretario General de Gobierno, Jorge Daniel Hernández, rechazó la cifra al referir que en realidad ya son muy pocos los funcionarios que cuentan con este apoyo contemplado por ley.

Puntualizó: "La información al respecto ya debió ser entregada por la Secretaría de Seguridad Pública, los números que se mencionan a mí no me constan, me parece que sólo hay algunos funcionarios que tienen alguna guardia o escolta; en lo que a mí respecta, no me gusta, no es de mi agrado, tan es así que nunca me acompañaban".

Asimismo, refirió que desde finales de agosto concluyó la comisión de un par de elementos que tenían ese encargo y luego fueron reasignados a sus puestos por parte de la corporación estatal, "y así ha sido y así debe de ser, salvo algunos funcionarios que por la naturaleza de sus funciones, como el gobernador, el fiscal, el secretario de Seguridad y el director de la Policía de Investigación, de ahí en fuera el número exacto lo debe de tener la SSPE".

Por último, cuestionado respecto de si la cantidad de agentes policiales asignados tanto como escoltas, así como que se desempeñan en puestos administrativos, y que solo un millar están asignados a atender a la ciudadanía en las calles es algo a lo que se le puede atribuir las deficiencias en la seguridad en el estado, respondió: "No necesariamente".