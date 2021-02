Trabajan pese a pandemia o mal clima

Librado y Marcelo Gaytán son dos adultos mayores que pese a la contingencia sanitaria o el clima no detienen sus actividades y salen diario a buscar el alimento para su pequeño ganado.

En la calle de Rayón en la colonia centro de Soledad se localizan sus viviendas y aquí mismo cuentan con un corral de vacas y caballos, mientras don Librado sale en su caballo que empuja una carreta llena de forraje o rastrojo, don Marcelo hace lo mismo por medio de su burrito que de igual manera jala un pequeño carretón donde recolecta alfalfa y pencas de maguey a su más de 70 años.

Los ganaderos señalaron que, aunque cuentan con pocos animales, y a veces tiende a ser complicado comprar el alimento o conseguir forraje, tienen años dedicándose a esta actividad.

La pandemia de Covid-19 no ha detenido sus actividades ya que consideran que su trabajo no los expone al virus, además de que a diario se encomiendan a Dios. "Se dicen muchas cosas en la tele, que la gente adulta no salga, pero tenemos que trabajar para alimentarnos nosotros y alimentar a nuestros animales, ahora sí que sea lo que Dios quiera", señala.

Indicaron que así llueva o haga frío, están acostumbrados a los cambios del clima, y aunque viven en casas humildes, durante casi toda su vida han salido adelante con la cría de vacas, caballos, gallinas y cerdos.