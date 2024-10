Dejan solos a deudos de las víctimas del Rich

La inhabilitación que realizó el ayuntamiento capitalino a los exfuncionarios municipales por el caso Rich, es insuficiente, aseguró el padre de “Roy”, uno de los jóvenes fallecidos en la tragedia del pasado 7 de junio en el antro mencionado, quien además denunció que el gobierno estatal se desatendió del asunto.

Rodrigo Espinoza Martínez, papá de “Roy”, señala que el fallo de inhabilitación a los cuatro funcionarios municipales es injusto e insuficiente, ya que hay personas que por faltas menores fueron inhabilitados por un año y a los funcionarios de la Dirección de Comercio, la sanción fue solo de unos cuantos meses.

Advirtió que la resolución del Ayuntamiento capitalino, se dio en términos con los que no está de acuerdo, porque incluso de manera inicial la Contralora Interna se negaba a darles acceso a la carpeta, y es hora que no conoce el documento de investigación, que desembocó en una separación temporal del cargo en términos benévolos, sí se le compara con el caso de un trabajador municipal que fue cesado por un año por no repartir despensas, mientras que a los demás se les inhabilitó solo por seis meses por una falta mucho mayor y donde dos jóvenes perdieran la vida. ¿Cuánta gente debe morir para que realmente haya una sanción ejemplar? Pregunta el padre de “Roy”.

Para el caso del Gobierno del Estado, dijo que después de los primeros acercamientos que incluyeron ofrecimientos de ochocientos pesos como ayuda al transporte y la cobertura de gastos funerarios, para el resto de lo que se derivó de la muerte de su hijo, jamás volvió a tener contacto ni con la Secretaría General de Gobierno, ni de la oficina del gobernador, ni nada que suponga involucramiento real en el caso.

“En el caso particular de mi familia que es el caso de Roy, uno de los fallecidos, ya no hubo nada”. Recordó que ha visto declaraciones de servidores públicos en el sentido de que van mano a mano con los papás, y “a lo mejor me les olvidé yo”.