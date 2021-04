Tráiler con despensas "sin dueño" detectado en SLP, tema de la "mañanera"; AMLO pide intervención de la Fiscalía

El tráiler con cinco mil despensas para una campaña política y del que hasta el momento nadie se responsabiliza como dueño fue tema de la "mañanera", donde el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó la intervención de la Fiscalía Electoral para que investigue el caso.

"Yo quiero informar sobre algo que considero importante, ayer se detuvo un tráiler lleno de despensas en San Luis Potosí... el sábado, hoy me lo informaron, el sábado se detiene un tráiler lleno de despensas y no aparecen dueños de la mercancía, seguramente tiene que ver con el reparto de las despensas en épocas de elección, como es la mala costumbre, repartir despensas de frijol con gorgojo para obtener los votos".

Hizo una denuncia pública para que intervenga la Fiscalía General, en especial la Fiscalía Electoral, pues afirmó que "no podemos quedarnos callados, acordamos con los gobernadores no permitir el fraude electoral, que no haya utilización del presupuesto para favorecer a ningún candidato de ningún partido".

También advirtió que no se debe lucrar con la gente, ni usar dinero "de la delincuencia organizada o de la delincuencia de cuello blanco, que no haya tráfico con la pobreza de la gente, que no se presione a nadie, el voto es libre y secreto".