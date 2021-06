Transforma sus dibujos en ayuda para perros abandonados

Combinando la habilidad para desarrollar un verdadero trabajo artístico con tan solo un lápiz de color en mano y su sensibilidad por ayudar a los animales en condición de abandono o maltrato, Iván Chavarría Hernández, un joven artista plástico y activista de los derechos de los animales, ha logrado en tres años rescatar y poner en adopción a por lo menos a 21 canes para darles de la oportunidad de encontrarles un hogar.

En todo este tiempo, Iván comenta a EL UNIVERSAL San Luis Potosí, que ha sido testigo de casos que llaman la atención que permiten salvar la vida de algunos perros y en otros desafortunadamente, no alcanzando este objetivo, pero siempre con el deseo de seguir trabajando y lograr que mejore entre la sociedad, la sensibilidad ante el sufrimiento de los animales que deben pasar por hambre, frío y dolor, especialmente cuando son atropellados y requieren operaciones o mecanismos costosos para poder reincorporarse a su vida normal.

Iván creó así "La Casita del Perro", misma que subsiste no solamente con los trabajos artísticos que realiza, cuya mitad de los ingresos van destinados a la manutención de los animales, sino con un bazar que diariamente junto con su esposa, instala sobre el famoso Callejón del Cariño que se ubica entre la avenida Carranza y la calle de Madero, de la capital de San Luis Potosí, donde los artículos, ropa, y todas aquellas donaciones que la gente realiza, se ofrecen a un costo simbólico, lo suficiente como para poder comprar alimentos o pagar las consultas con el veterinario a las que son llevados los perros.

"Antes de la pandemia, las adopciones eran más recurrentes y la gente buscaba un animalito de compañía, pero con la enfermedad, hubo abandono de parte de mucha gente y fue cuando mi esposa y yo, decidimos involucrarnos directamente... la adopción y el darle un nuevo hogar, te cambia parte de tu vida y conforme rescatas uno, se siente muy bien y es algo que te llena interiormente. Al principio dije: van a ser uno o dos y con eso hago parte de la labor, pero al ver los siguientes casos, decidimos continuar y afortunadamente llevamos tres años haciendo labor de activismo y agradecemos a la gente que nos dona cosas", señala.

Sobre su habilidad para hacer retratos de animalitos, Iván refiere que tuvo su formación en artes plásticas en el 2002 en el Instituto Potosino de Bellas Artes, y actualmente ha tenido oportunidad de hacer un trabajo que le gusta y que éste a su vez sirva para ayudar a los animales que lo requieren.

"Creo que todos como seres humanos tenemos una sensibilidad y empatía hacia la vida y muy independiente de lo que hago, puedes ver el sufrimiento en algún ser vivo, el día en que seamos indiferentes al sufrimiento de algún ser vivo, en ese momento como sociedad perderemos muchas cosas, pero a mí me ayudó mucho porque busque otra forma de generar recursos y puedo hacer retratos de animalitos de compañía y la gente me puede encargar el retrato de su perrito, loro o lo que sea y así guardar la mitad para hacer el fondo más grande, fue el primer recurso haciendo retratos, y ha dado resultado", agrega Iván.

En este camino de ayuda a los animales señala que ha tenido la oportunidad de involucrarse con gente muy sensible como el caso del médico veterinario Omar Hernández de "Medic Pets", quien ha sido una persona muy generosa abriendo las puertas de su veterinaria para apoyar la labor de rescate y siendo paciente para que las consultas, aparatos y operaciones, puedan ser cubiertas conforme las ventas en el bazar y los trabajos artísticos generen el recurso necesario.

Finalmente Iván hace una invitación a la gente, para que a través de las redes sociales tengan la oportunidad de seguir apoyando esta tarea, haciendo donaciones para el bazar y acercarse además al trabajo que hace La Casita del Perro, para que más animales puedan ser rescatados y abrirles la posibilidad de colocarlos en un nuevo hogar.