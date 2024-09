Verde, PAN y PRD no informan gastos

Para el presente 2024, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) no han presentado su relación de gastos de acuerdo con lo publicado en la Plataforma Estatal de Transparencia (PETS), señaló la organización Ciudadanos Observando.

En lo que va del año, los tres partidos antes mencionados son los que mayor opacidad han registrado, puesto que ninguno cuenta con el apartado de 84 IV B, correspondiente a los egresos en el portal web de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, (CEGAIP).

El PVEM y el PAN no cuentan con el apartado de egresos en la PETS por lo que no es posible acceder a los gastos mensuales del partido, mientras que para el PRD ni siquiera se encuentra disponible en la página web, por lo que no se puede acceder a la información de ninguna fracción de transparencia del partido.

Esto a pesar de que el artículo 84 fracción IV de la Ley De Transparencia Y Acceso A La información Pública del Estado De San Luis Potosí, especifica que los sujetos obligados debe presentar la información de los egresos, el monto, beneficiario, concepto, fecha, folio, institución bancaria y funcionario que lo autoriza así como la relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos por cualquier concepto, durante el ejercicio.

Sin embargo, no solo son estos tres partidos lo que han registrado opacidad. En el caso del Partido del Trabajo (PT), tan solo cuentan con el desglose de los egresos de los meses de enero y febrero, para el partido de Movimiento Ciudadano (MC) solo se encuentra disponible los meses de febrero, marzo, mayo y junio.

Del mismo modo en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se ve la ausencia de los meses de julio y agosto a pesar de que cuentan con los formatos correspondientes para estos meses, pero no se genera la relación de las cuentas bancarias, misma situación que se repite para el partido de Nueva Alianza. Finalmente Conciencia Popular no cuenta con los meses de abril y agosto.