logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Fotogalería

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Tras la explosión de pirotecnia debe haber mayor corresponsabilidad

Por Rubén Pacheco

Marzo 21, 2026 03:00 a.m.
A
Tras la explosión de pirotecnia debe haber mayor corresponsabilidad

Luego de la explosión de pirotecnia en el municipio de Mexquitic de Carmona, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, urgió a que exista mayor corresponsabilidad entre los municipios, la iglesia y los organizadores.

"Esto nos da una enseñanza a la autoridad, sobre todo a la autoridad local-municipal, que sean muy acuciosos", declaró.

El funcionario estatal dijo que, si bien los fuegos pirotécnicos forman parte del folklore y tradiciones en algunas regiones, dicho accidente evidencia la urgencia para que los municipios sean acuciosos en la regulación y autorización.

Sentenció que además de las indagatorias de Protección Civil estatal y municipal, la Fiscalía General del Estado (FGE) también abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Reconoció que, en las autorizaciones para el manejo de la pólvora el estado no siempre tiene conocimiento debido a la gran cantidad de eventos, por lo tanto, los ayuntamientos son los responsables de intervenir al respecto.

Afirmó que la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) se ha enfocado en las tareas de regulación y vigilancia, prueba de ello son los aseguramientos de artefactos pirotécnicos realizados en el último año.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Dejan vacía la mesa de seguridad: ocho alcaldes no asisten a sesión estatal
    Dejan vacía la mesa de seguridad: ocho alcaldes no asisten a sesión estatal

    Dejan vacía la mesa de seguridad: ocho alcaldes no asisten a sesión estatal

    SLP

    Redacción

    La reunión buscaba coordinar acciones frente a los retos de seguridad en sus municipios

    Tirar agua en SLP puede costarte hasta 6 mil 500 pesos
    Tirar agua en SLP puede costarte hasta 6 mil 500 pesos

    Tirar agua en SLP puede costarte hasta 6 mil 500 pesos

    SLP

    Redacción

    Sancionan fugas y descuidos en casas

    Cambio en Guardia Nacional abre ajuste en estrategia de seguridad en SLP
    Cambio en Guardia Nacional abre ajuste en estrategia de seguridad en SLP

    Cambio en Guardia Nacional abre ajuste en estrategia de seguridad en SLP

    SLP

    Redacción

    Gobierno anuncia ajustes, pero sin detallar cambios concretos

    Incumplen 90% de alcaldías con alza salarial a policías; habría sanciones
    Incumplen 90% de alcaldías con alza salarial a policías; habría sanciones

    Incumplen 90% de alcaldías con alza salarial a policías; habría sanciones

    SLP

    Rubén Pacheco

    "Puede haber hasta inhabilitaciones, porque es una ley", adelantó el gobernador