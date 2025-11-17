Tres municipios potosinos se integran a Plataforma México

Los municipios de Santa María del Río, Cerro de San Pedro y Villa de Reyes quedaron incorporados a Plataforma México, de acuerdo con un comunicado emitido por el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP).

La dependencia informó que, con esta conexión, las policías municipales podrán comenzar a registrar el Informe Policial Homologado (IPH) y el Registro Nacional de Detenciones, dos herramientas utilizadas para concentrar información operativa y ordenar los procesos de actuación.

El SECESP señaló que el equipo tecnológico fue gestionado ante instancias federales. También indicó que la integración forma parte del proceso para sumar a más ayuntamientos al sistema nacional, aunque no precisó cuántos municipios faltan ni el calendario de implementación.

Plataforma México enlaza a corporaciones locales y estatales con bases de datos de seguridad y justicia; su eficacia depende de que las policías alimenten y consulten la información de manera constante.

