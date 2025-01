Desecha TEESLP juicios de priistas inconformes

El Tribunal Electoral del Estado (TEESLP) consideró como improcedentes los juicios interpuestos por 20 priistas que fueron excluidos del Consejo Político Estatal (CPE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La instancia jurisdiccional ordenó el rencausamiento del asunto a la Comisión Nacional de Justicia Partidista del tricolor.

Entre el 18 y el 20 de diciembre, un total de 20 priistas interpusieron, individualmente, juicios para la protección de sus derechos político-electorales ante el TEESLP, en contra de su “indebida exclusión del Consejo Político Estatal en San Luis Potosí para el período estatutario 2023- 2026, sin mediar trámite o procedimiento para tal efecto, sin mediar notificación alguna, violentando los derechos constitucionales y partidarios”.

Asimismo, también impugnaron su exclusión de la sesión del Consejo Político Estatal en de fecha 3 de diciembre de 2024, donde se seleccionó el método para la renovación de dirigencia estatal.

Este hecho fue denunciado públicamente por Margarita Hernández Fiscal, aspirante a la presidencia del partido.

El Tribunal acumuló las impugnaciones bajo el expediente TESLP/JDC/133/2024 y las consideró improcedentes, por no agotar previamente su resolución en la instancia jurisdiccional partidista. Además, no existe alguna situación que justifique el salto de instancia, también conocida como per saltum, como lo afirmó Hernández Fiscal cuando advirtió de la presentación de los recursos.