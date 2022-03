Truena Amexme contra exclusión

"El Consejo Consultivo Potosí ha levantado pólvora, mucho ruido, pero lo principal es que ha hecho evidente la brecha de género entre hombres empresarios y mujeres empresarias", expresó por medio de su cuenta de Facebook, Fabiola Mejorada Hernández, presidenta Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capitulo San Luis Potosí.

Agregó "esta brecha de género histórica y cultural, que por cierto y aclarando no es culpa del actual gobierno local, es una brecha dolorosa para las mujeres e indiferente para muchos".

Y es que el Consejo Consultivo Potosí fue constituido sólo por hombres empresarios, lo cual generó diversos cuestionamientos en redes sociales y medios de comunicación, pero también en lo privado, ya que según expresó Mejorada Hernández durante los días siguientes a su conformación fue blanco de múltiples llamadas con exigencias, como reclamó por no formar parte del mismo.

La empresaria responde a dichas exigencias también con cuestionamientos y señala que desde la Amexme están realizando un trabajo que han dejado de hacer los legisladores y gobernantes, esto es la promoción e implementación de políticas públicas para que las mujeres escalen a la misma velocidad que los hombres.

"Entonces no me vengan con cuestionamientos en tono de sarcasmo, nosotras estamos haciendo el trabajo que ustedes no hacen, tocamos puertas, gestionamos, nos visibilizamos, además claro de generar empleos y atender nuestras PyMes, cuidar a nuestros hijos y familias, el trabajo a favor de las mujeres corresponde primero al Estado", enfatizó.

Por su parte, Alejandrina Cedillo Campos, expresidenta de Mujeres Empresarias de la Canaco a nivel local, solicitó al gobernador que una mujer sea integrada al Consejo Consultivo Potosí, "como primera acción de buena voluntad y disposición a trabajar con nosotras".

"Pronto necesitamos esa silla en el Consejo Potosí, porque hace falta el toque, la sensibilidad y el corazón de la mujer para tomar ese tipo de decisiones", manifestó.