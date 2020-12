Turismo entre México y EU representa un ganar, ganar: Landau

El turismo entre México y Estados Unidos representa un ganar, ganar para ambas sociedades y economías, porque potencia distintos sectores, genera empleo y bienestar para los pueblos, opinó Christopher Landau, embajador de la Unión Americana en el país.

"Nuestras economías se han integrado fuertemente en las últimas tres décadas, así como nuestras cadenas de suministro. El turismo es un ejemplo de ello, porque muchos de los productos destinados al sector, tanto en México como en Estados Unidos, se adquieren en el otro país", dijo en una conferencia posterior a la ceremonia de inauguración de la segunda edición del Tianguis de Pueblos Mágicos, la cual tiene como sede San Luis Potosí y se realiza de manera digital debido a la pandemia.

"Yo creo de todo corazón que la coordinación entre el gobierno y el sector privado genera desarrollo y prosperidad, pero en este caso (con la pandemia) es un elemento crucial para reactivar el turismo en México", agregó.

Aseguró que millones de estadounidenses han visitado alguno de los 132 Pueblos Mágicos que hay en México y han quedado maravillados con su belleza, historia, cultura y gastronomía.

Landau dijo que, cuando sea posible viajar nuevamente, va a tratar de demostrarle a sus connacionales que México es un mejor destino que otras partes del mundo, por su cercanía geográfica y porque es el país con más vuelos con Estados Unidos, entre otras facilidades.

Felicitó a los mexicanos por desarrollar el programa Pueblos Mágicos, denominación que considera muy adecuada y que, desde su perspectiva, ha creado un mercado fuerte para el turismo, porque al visitarlos se tiene una experiencia extraordinaria que envuelve a los visitantes en un ambiente único que no se puede encontrar en ningún otro lugar del mundo. Además, destacó que son sitios que se vuelven todavía más especiales por la generosidad y hospitalidad que caracteriza al pueblo mexicano.

"Conocer a México de fondo es una tarea nada sencilla, pues es un país grande y diverso, en el que cada región ofrece a sus visitantes riquezas naturales, historia, cultura, tradiciones y su gran variedad gastronómica. He podido ver y apreciar su gran diversidad geográfica, sus playas, desiertos, volcanes, selvas. México tiene de todo, algunos de los lugares más fríos del mundo y algunos de los lugares más calientes", expresó el embajador.

En lo particular, Landau informó que, hasta ahora, ha conocido 28 de las 32 entidades federativas del país, pero espera conocer la totalidad durante su gestión.

Durante la ceremonia de inauguración de la segunda edición del Tianguis de Pueblos Mágicos, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, reiteró que los 132 Pueblos Mágicos se apuntalan como la columna vertebral del turismo interno, y toman un protagonismo tal que los convierte en pilares de la recuperación económica de las localidades, estados y regiones del país, y por tanto, en una fortaleza para el sector turístico de México.

Explicó que, ante la recuperación gradual que muestran algunos indicadores turísticos, se identificaron algunas tendencias en las preferencias de los turistas, entre ellas la de desplazarse hacia lugares cercanos, no mayores a tres horas por carretera, que favorezcan un contacto más íntimo con la naturaleza, una sana convivencia con la comunidad, un turismo más consciente y cercano hacia la vida cotidiana, así como un trato especial, auténtico, en los destinos que se visitan.

Torruco destacó que el evento comienza con 22 mil 481 visitantes registrados, 904 compradores, 577 empresas procedentes de 31 países, incluyendo México, y 13 mil 706 citas de negocios, datos que auguran el éxito de este encuentro.

Entre los diversos sitios que los participantes encontrarán en la plataforma en la que se desarrollará digitalmente el Tianguis, puso especial énfasis en el espacio para hacer negocios con los Pueblos Mágicos, lo que representa una innovación en los esquemas de comercialización de las micro, pequeñas y medianas empresas de estos destinos.

El evento digital inició este miércoles y terminará mañana, con un horario de 10 a 18 horas, en el que cada localidad contará con un booth propio, videos y ligas a sitios de internet para exponer durante el tianguis, así como información promocional.

El secretario dio a conocer que el Tianguis de Pueblos Mágicos se celebrará de manera presencial en Hidalgo el próximo año.