UASLP cesa a docente acusado de acoso sexual en Economía

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) informó este jueves la rescisión laboral del docente de la Facultad de Economía con iniciales JMCR, acusado de acoso sexual en perjuicio de una estudiante de la Facultad de Economía, luego de que el académico no se presentó a la audiencia para aportar pruebas que desvirtuaran los señalamientos en su contra.

De acuerdo con el comunicado oficial, la institución dio por concluida la relación laboral con el profesor, al considerar que los elementos presentados por la Defensoría de Derechos Universitarios fueron suficientes para atribuirle conductas de acoso hacia la alumna denunciante.

Sin embargo, el documento no incluyó ninguna mención de acompañamiento o respaldo a la víctima, ni hizo referencia a las medidas de protección o reparación que la universidad pudiera implementar.

El caso fue denunciado el pasado 15 de octubre, luego de que estudiantes de Economía realizaran bloqueos y manifestaciones para exigir acciones contra el académico, señalado por un supuesto historial de hostigamiento hacia alumnas. Desde entonces, la UASLP informó que se habían emitido medidas precautorias mientras se llevaba a cabo la investigación interna.

El anuncio del despido ocurre en un contexto de tensión universitaria, pues estudiantes de la Facultad de Derecho mantienen un paro indefinido tras la denuncia por violación contra otro alumno. Las movilizaciones han evidenciado una creciente exigencia de atención institucional a la violencia de género dentro de la universidad, así como reclamos por la falta de protocolos sensibles con las víctimas.

En menos de dos semanas, la UASLP ha enfrentado dos denuncias públicas de violencia sexual, y aunque ha actuado administrativamente en ambos casos, la comunidad estudiantil demanda respuestas más amplias, que incluyan la reparación del daño, garantías de no repetición y un cambio estructural en la forma de atender las denuncias.