SLP

UASLP colaborará con nuevo auditor de la ASF

Por Leonel Mora

Marzo 12, 2026 03:00 a.m.
UASLP colaborará con nuevo auditor de la ASF

Luego de la elección de Aureliano Hernández Palacios Cardel como nuevo titular para la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cargo que desempeñará en pocos días, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) refrendó su disposición al trabajo colaborativo y respetuoso con el órgano fiscalizador.

"La UASLP reafirma su compromiso de colaboración y respeto con quienes vigilan el uso de los recursos públicos. Ante el cambio en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), reiteramos nuestra disposición para trabajar de manera armoniosa y transparente, como lo hemos hecho siempre", se expresó en la respuesta institucional al tema.

La Universidad destacó que, históricamente, ha mantenido "una política de apertura y cumplimiento de los procesos de auditoría, por lo que confiamos en que esta relación institucional se mantendrá con el nuevo titular, en beneficio del fortalecimiento de las instituciones públicas y de la correcta administración de los recursos destinados a la educación superior".

Aureliano Hernández, quien todavía funge como auditor especial de Gasto Federalizado, suplirá a partir del próximo lunes 16 de marzo a David Rogelio Colmenares Páramo, a quien, por cierto, la UASLP otorgó un doctorado Honoris Causa a finales de enero de 2024 por sus contribuciones a favor del desarrollo de las universidades públicas del país.

