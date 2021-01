UASLP convoca a pacientes de Covid a participar en estudio

El Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina (CICSAB) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) convoca a interesados a formar parte de un estudio sobre Covid-19, así lo dio a conocer en entrevista el Dr. Roberto González Amaro, director general de este laboratorio.

Dijo que en el proyecto pueden participar pacientes mayores de 18 años con menos de una semana de ser positivos por primera vez a Covid-19, que no estén vacunados y que sean inmunosuprimidos, esto con la intención de evaluar el tiempo que se tarde en eliminar el virus y en la generación y la cantidad de anticuerpos que se puede generar, además de estudiar cuánto tiempo dura la protección natural en contra del virus.

Señaló que la investigación está bajo la responsabilidad de los doctores Andreu Comas y Sofía Bernal Silva, quienes en conjunto esperan reunir más de cien individuos que tendrán un seguimiento por seis meses, y el inicio del estudio será cuando se haya detectado una prueba positiva molecular para Covid-19, los interesados pueden enviar un mensaje al 7773747561 con los responsables del proyecto.

Mencionó que una vez que se haya aceptado al paciente como óptimo para el estudio se le realizará de forma gratuita la prueba Covid-19 cada que padezca una infección respiratoria.

Destacó que a los proyectos de investigación que están en marcha sobre vacunas, "la implementación de una metodología accesible y económica para la detección molecular del virus SARS-CoV-2", se han agregado un par de proyectos que deben ser del interés de la comunidad. Uno de estos es esencialmente el estudio de la evolución de la infección en la población mexicana.

"Este tipo de proyecto se realiza de manera distinta y generando datos diferentes, pero digamos similar en otras partes del mundo, aunque en la población mexicana esto no se conoce con precisión. Y es acerca de cuál es la evolución del individuo una vez que se le ha detectado la enfermedad a lo largo del tiempo, entre otras cuestiones".

"A partir de ello, se realizarán evaluaciones a lo largo de seis meses haciéndoles determinaciones de anticuerpos para conocer cuándo aparecen, qué niveles se consiguen, cuánto duran, y estar alerta de posibles reinfecciones, todos estos datos aportarán una información importante acerca del comportamiento de lo que llaman los médicos la historia natural de la infección".

González Amaro dijo que el proyecto ya dio inicio y se están reclutando los primeros individuos. Puntualizó que no será posible que los participantes sean estudiados de forma simultánea, éstos se reclutaran y serán seguidos por seis meses, aunque quizá tomé más de ese tiempo para realizar un seguimiento personalizado a través de los investigadores del CICSAB y estudiantes de posgrado.

"Calculamos que si somos optimistas quizá en nueve meses tengamos los resultados. Para la realización del proyecto se recibió apoyo del Copocyt que permitió la compra de reactivos e infraestructura".

Añadió que la comunidad del CICSAB está entusiasmada con este tipo de proyectos, sobre todo por el agobio de tanta labor de rutina, "en este año nos hemos propuesto que el Centro además de ofrecer servicio a la población también continúe con la investigación".