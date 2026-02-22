logo pulso
UASLP garantiza flexibilidad a estudiantes afectados por bloqueos

Bloqueos en carreteras afectan regreso a clases de estudiantes foráneos; UASLP garantiza flexibilidad académica

Por Pulso Online

Febrero 22, 2026 07:21 p.m.
A
La Federación Universitaria Potosina informó que algunos estudiantes foráneos no han podido regresar a la ciudad de San Luis Potosí debido a los hechos ocurridos la mañana de este día y al cierre de diversas carreteras.

Federación Universitaria alerta por cierre de carreteras en SLP

A través de un comunicado, la vicepresidencia de la organización estudiantil señaló que varios alumnos que se trasladaron a sus lugares de origen permanecen fuera de la capital potosina, ya que continúan cerradas la carretera 57 y las vías hacia Querétaro, Rioverde, Guanajuato y León por motivos de seguridad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


UASLP confirma exención de faltas para alumnos afectados

Ante esta situación, la Federación Universitaria indicó que ya inició contacto con autoridades universitarias para solicitar que las y los estudiantes afectados queden exentos de faltas en sus actividades académicas.

Horas más tarde, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí confirmó que se brindarán facilidades a quienes no puedan trasladarse a clases presenciales por razones de seguridad o por su ubicación geográfica.

La institución detalló que no habrá repercusiones académicas por inasistencias relacionadas con esta situación, e hizo un llamado a la comunidad universitaria a priorizar su seguridad y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Finalmente, la universidad reiteró su compromiso con el bienestar de estudiantes, docentes y personal, y aseguró que dará seguimiento permanente a las condiciones para actualizar la información conforme sea necesario.

SLP

Pulso Online

