UASLP organizará debate, si van todos

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí abrirá los espacios para participar en un debate a los aspirantes a la gubernatura del estado, siempre y que sea aceptado por todos los participantes informó el rector Alejandro Xavier Zermeño Guerra.

Precisó que la organización del debate incluso correría por cuenta de la Universidad Autónoma, y en este deberán participar todos los candidatos legalmente registrados.

Dijo que en caso de que así suceda la universidad puede colaborar con el Instituto electoral para realizar el debate dentro de las instalaciones educativas.

Consideró que incluso la pandemia va a ayudar a organizar un debate en mejores condiciones, puesto que sería organizado un debate que será transmitido por redes sociales.

Explicó que si bien serían utilizadas instalaciones universitarias y una transmisión sería por vía remota, no será tomada decisión alguna si no va acompañada de la determinación que todos los candidatos tomen para saber si participarían o no.