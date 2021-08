Uber paga primera cuota al gobierno estatal por 5 mdp

En el marco de su comparecencia ante el Congreso del Estado, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Urbano Menchaca Velázquez, informó que se recibió apenas un primer pago por parte de la plataforma de redes de transporte Uber que opera en San Luis Potosí, por alrededor de 5 millones de pesos, esto a pesar de que el cobro de 1.5 por ciento por viaje por impuesto gubernamental, la empresa estadounidense lo cobra a sus usuarios potosinos desde mediados del año 2019.

El funcionario expuso que a la fecha están registradas en San Luis Potosí tres empresas de servicio de transporte privado por aplicación, dos de carácter local y una extranjera, que es Uber y es la preponderante y la que cuenta con mayor número de socios que prestan el servicio en la zona metropolitana, aunque por efecto de la pandemia del Covid-19 también resintieron una baja en la solicitud de servicios y de socios que colaboran en su plataforma.

No obstante indicó que Uber mantiene un procedimiento legal en contra del Gobierno del Estado que sigue sin resolverse, puesto que no están de acuerdo con la reforma a la ley del transporte que los obliga no solo a pagar un impuesto gubernamental, sino a que solo pueden recibir pagos de su servicio de manera electrónica y no en efectivo, así como otra serie de condicionantes como el costo de los vehículos.

Especificó: "en el caso del impuesto, hicieron ya una primera aportación de unos 5 millones de pesos, actualmente están empadronadas alrededor de mil 800 unidades en esta plataforma, pero por la baja en los aforos, al parecer solo están operando unas mil 300 unidades".

Finalmente, indicó que la baja de los aforos a raíz de la pandemia, no significa que se recuperará de manera inmediata una vez superado el problema sanitario, puesto que se ha identificado que muchos usuarios que antes utilizaban regularmente el transporte público, ahora prefieren trasladarse en vehículos particulares, automóviles, motocicletas e incluso bicicletas.