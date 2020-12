"Un error, acelerar la candidatura de Morena" Lorca

El aspirante morenista a la candidatura a la gubernatura de San Luis Potosí, José Antonio Lorca Valle, hizo un llamado a las y a los militantes de su partido para mantener la unidad en este instituto político, más allá del proceso de la contienda interna.

Lorca Valle manifestó que el proceso de selección en su partido va un poco lenta en comparación con otros institutos políticos y otros candidatos, "que ya andan muy acelerados; andan prácticamente en campaña".

Explicó que desde 2019 y este que transcurre, Morena tuvo algunos procesos donde no le fue muy bien y un tema fue ese, que no definieron a las y a los candidatos a tiempo; salieron muchos y no depuraron, lo que dio como resultado que no se pudiera hacer una buena campaña.