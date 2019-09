Un fiasco, Unidad de Control del Congreso

La diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez denunció la pretensión de convertir la Unidad de Evaluación y Control (UEC) del Congreso en agencia de colocaciones para "recomendados". El coordinador de la bancada panista, Rolando Hervert Lara, por su parte consideró "pésimo" el trabajo del titular de esa nueva entidad y anunció que pedirá su destitución.

La diputada Benavente Rodríguez acusó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de estar construyendo "un monstruo" con el órgano de vigilancia del Legislativo, dentro del cual se pretende acomodar a recomendados para que algunos legisladores puedan seguir saldando compromisos políticos.

Mencionó que, de un presupuesto inicial de tres millones 700 mil pesos al año para el funcionamiento de la UEC, ahora se pretende un aumento a siete millones 700 mil pesos anuales.

"Lo que yo veo es que se busca tener un elefante blanco que le saldrá carísimo a la ciudadanía, pues tan solo en renta de edificios se erogarían entre 30 mil y 40 mil pesos mensuales más impuestos, sin contar los gastos de mobiliario y demás. Todo esto, me parece una majadería", añadió.

Si bien la legisladora no pertenece a la Junta de Coordinación Política, manifestó estar en su derecho de cuestionar las decisiones de este órgano. Citó que el actual titular de la UEC, Jorge Ovidio Robledo Gómez, gana 90 mil pesos al mes, en tanto que los cinco coordinadores por debajo de él percibirían 25 mil mensuales. Se pretende que cada coordinador, a su vez, tenga tres personas más bajo sus órdenes.

"Intentan crear una Unidad similar en número de empleados a la que opera dentro del Congreso de la Unión", mencionó la diputada.

Por su parte, el diputado Rolando Hervert Lara rechazó el proyecto de la Unidad de Evaluación y Control y dijo que solicitará la destitución del titular, pues consideró improductivo su trabajo y que no realiza sus funciones.

"Es pésimo el trabajo que el titular de la UEC está realizando; genera una información que no coincide con la realidad, pero que además no es productivo y no suma al trabajo que debe presentar"; dijo.

En torno al proyecto que fue planteado; dijo que no se ha presentado de manera formal y lo desconoce de fondo; sin embargo; adelantó que está en contra de destinar gasto desproporcionado a algo que ni siquiera

ha demostrado.

Adelantó que esta semana solicitará la destitución del titular de la UEC debido a su ineficiencia y falta de seriedad en sus responsabilidades (con información de Leonel Mora y Martín Rodríguez Loredo).