Un riesgo, fábrica abandonada en avenida Soledad

Las instalaciones abandonadas y ruinosas de una antigua fábrica, en el cruce de la avenida Soledad y calle Acapulco, representan para el gobierno soledense, un reto en temas de remediación, limpieza y urbanización para terminar con un foco de insalubridad e inseguridad que afecta a quienes residen en una de las zonas más pobladas del municipio.

En el amplio terreno operó, hace más de una década, una fábrica de envases plásticos bajo la razón social Envases del Potosí o Policentro, S. A. de C. V., pero la empresa cerró y sus instalaciones comenzaron a deteriorarse, sobre todo, por la existencia de una falla geológica dentro de la propiedad.

El abandono fue aprovechado por el Ayuntamiento de Soledad para ampliar la calle Acapulco de dos a cuatro carriles, aunque el proyecto no estuvo exento de problemas legales con los dueños de los terrenos de la antigua fábrica.

Actualmente, sin reja perimetral que delimite el solar, éste se ha vuelto un depósito de basura, escombro y hasta animales muertos. Abunda la maleza y los rincones en los que pueden esconderse personas consumidoras de drogas o que se dedican a delinquir.

De hecho, a lo largo del día, la orilla poniente del terreno es recorrida por decenas de amas de casa, estudiantes y trabajadores que hacen malabares para mantenerse dentro de la vereda limitada por enormes arbustos y en la que no existe una banqueta que les brinde seguridad.