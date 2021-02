Un sacerdote de más de 90 años contagiado de covid fue asintomático: Priego

El vocero del Arzobispado de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego, informó que no se hará un llamado especial a los religiosos adultos mayores para que se registren en el sistema nacional de vacunación contra el Covid-19 que lanzó el Gobierno de México, y será de manera personal el que decida si se inscribe y cuándo.

Recordó que la mayoría de los padres de la iglesia católica potosina son adultos mayores, pero esto no significa que ellos sean más vulnerables que los más jóvenes, pues tan sólo en el caso de la arquidiócesis potosina se tiene el caso de un sacerdote de más de 90 años que fue positivo asintomático y, en cambio, el padre Rolando, que apenas rebasaba los 40, murió.

Priego Rivera recordó que algunas personas han puesto sobre la mesa que los padres, por el contacto que tienen con muchas personas, especialmente las contagiadas y que solicitan la extremaunción, se vacunen de manera prioritaria, pero se ha decidido no hacer esta solicitud y esperar los tiempos de acuerdo a las edades, como lo marcó el gobierno federal.