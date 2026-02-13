Unidad y fortaleza sindical: Secciones mineras de SLP y Querétaro reciben a Napoleón Gómez Urrutia en multitudinaria asamblea estatal

San Luis Potosí. – En un ambiente de júbilo y total respaldo, ante cientos de trabajadoras y trabajadores de las secciones 222, 332 y 340 de San Luis Potosí, junto con las secciones 203 y 302 del estado de Querétaro, recibieron este jueves 12 de febrero al Diputado Federal Napoleón Gómez Urrutia, Presidente y Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, quien también es Presidente de la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT).

Napoleón Gómez Urrutia reunión sindical San Luis Potosí

La reunión estatal, celebrada en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, congregó no solo a agremiados del sector minero, sino también integrantes del ramo del transporte de la CIT, quienes reconocieron en el líder sindical a un defensor incansable de los derechos de la clase obrera.

Acompañado por integrantes de su Comité Ejecutivo Nacional, Gómez Urrutia destacó los recientes avances en materia laboral que hoy colocan a México a la vanguardia en justicia social. En su mensaje, subrayó logros históricos como la implementación de vacaciones dignas, la regulación del outsourcing, el fortalecimiento de la democracia sindical y la actual iniciativa para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales.

"Estas conquistas son fruto de la lucha organizada de los trabajadores y del compromiso de un sindicato que nunca ha claudicado. Vamos por más reformas que garanticen el bienestar de nuestras familias", expresó, ante una audiencia que coreaba consignas de respaldo y unidad.

Unidad y liderazgo en el sector minero de San Luis Potosí

El evento contó con la presencia de diversas personalidades del ámbito político y sindical, quienes coincidieron en señalar al sector minero como pilar fundamental de la economía nacional. Asimismo, se resaltó el liderazgo de Gómez Urrutia al frente del sindicato de Los Mineros, una de las organizaciones sindicales más fuertes, democráticas y combativas de México, misma que en 2026 celebrará 92 años de vida sindical ininterrumpida.

Los asistentes destacaron la cercanía del diputado federal con las bases: "Siempre está hombro con hombro con nosotros, escuchando nuestras necesidades y conquistando mejoras salariales y contractuales para nuestras familias", señaló un trabajador de la sección 222.

Con esta asamblea, el gremio minero refrendó su unidad inquebrantable en torno a su líder Napoleón Gómez Urrutia, quien es un referente nacional e internacional en la defensa de los derechos laborales.