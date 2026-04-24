Unifican criterios para castigar feminicidios

En medio de una brecha que mantiene impunes miles de asesinatos de mujeres en México, el Congreso de San Luis Potosí aprobó una reforma constitucional para unificar la forma en que el feminicidio, se investiga y castiga en el país.

Con 25 votos a favor, las y los diputados avalaron la modificación al Artículo 73 de la Constitución federal, con la que se faculta al Congreso de la Unión a emitir una Ley General en materia de feminicidio que obligue a los estados a homologar criterios.

El cambio se da en un contexto donde, entre 2018 y 2025, se registraron más de 26 mil homicidios de mujeres, pero solo una parte fue investigada como feminicidio, lo que ha sido señalado por organizaciones civiles como un factor que alimenta la impunidad.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado Carlos Arreola Mallol indicó que la reforma permitirá eliminar las diferencias legales entre entidades, donde este delito se sanciona de forma desigual, y establecer un marco común que defina tipos penales y castigos bajo una misma lógica a nivel nacional.

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En sus intervenciones, la diputada Gabriela López Torres y el diputado Marco Gama Baste también advirtieron que las deficiencias en la actuación de las autoridades y Fiscalías no sólo retrasan las investigaciones, sino que afectan directamente a las familias de las víctimas, al enfrentar procesos prolongados y falta de acompañamiento institucional. López Torres, señaló la necesidad de que la futura Ley General contemple personal capacitado y mecanismos de atención integral, incluida la atención a hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio.

"Es muy lamentable que el día de hoy a las familias se les siga diciendo que deben esperar para ver si no se encuentra con su novio o con su amiga, que se les siga pidiendo incluso dinero", sentenció la legisladora.