Urge regulación policial ante muertes de motociclistas

Ante las muertes diarias de motociclistas en el estado, es urgente que exista mayor regulación de las policías municipales de vialidad, exhortó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Lamentó Juárez Hernández que, a diferencia de los conductores de automóviles, quienes conducen una motocicleta no suelen tomar un curso para la correcta conducción y conocimiento de los Reglamentos de Tránsito, factores que inciden en el incremento de accidentes.

En entrevista, criticó que un buen porcentaje de motociclistas no sólo no respetan las normas de vialidad, sino que omiten portar casco de seguridad, elemento indispensable para prevenir mayores lesiones en caso de incidentes.

Reveló que durante los operativos de vigilancia de la Guardia Civil Estatal (GCE), es común detectar que usuarios de ese transporte aumentan la velocidad cuando perciben la presencia de los oficiales, es decir, retar a la autoridad para "que lo persiga".

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"Sí impacta la cultura que tiene la sociedad respecto a utilizar los vehículos. No lo hacen con las medidas necesarias, ni tampoco se documentan", manifestó el titular.

El caso más reciente corresponde a un accidente en Soledad de Graciano Sánchez, donde fallecieron dos jóvenes que derraparon por circular a exceso de velocidad. Aunado a ello, un adolecente que los acompañaba resultó lesionado.