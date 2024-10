Urge terminar la Vía Alterna, señala el CEP

La razón de origen de los recientes accidentes de transporte de personal en la Zona Industrial es la saturación de las vías de comunicación que van rumbo a las empresas que ahí se encuentran, así lo afirmó Héctor D’Argence Villegas, presidente del Consejo Empresarial Potosino (CEP).

El titular del CEP, mencionó que los accidentes registrados son causados por parte de la imprudencia de los conductores del transporte del personal, expresó que también se debe al congestionamiento que se hace en las vías que van rumbo a Zona Industrial.

Por lo que pidió a las autoridades terminar cuando antes la construcción de la Vía Alterna, “dicho un millón de veces urge terminar el tramo desde el Eje 122, ese eje que lleva ya meses de atraso”.

Sin embargo, señaló que esta obra no va a solucionar el problema si no se amplía hasta el 140, “que también igual no va a solucionar el tema ya lo hemos dicho necesitamos otro anillo periférico necesitamos llevar hasta el Eje 140 ese eje vial porque no va a servir de absolutamente nada a la carretera 57”.

Asimismo, expresó preocupación por parte de la comunidad empresarial con respecto al bienestar de los trabajadores, puesto que, si bien existen afectaciones en las líneas de producción y pérdidas económicas, la seguridad de los trabajadores es lo más importante para las empresas.

Por ello pidió a los conductores del transporte de personal y los conductores de estas unidades ejercer prudencia en los traslados de los trabajadores, “más vale llegar 10 minutos tarde que no llegar, entonces que valga más la prudencia en todo caso que tener un fatal accidente”.