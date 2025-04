Gemini estrena funciones y ahora puedes generar videos cortos

Las novedades en torno a la inteligencia artificial avanzan de manera vertiginosa, tal como demuestra Google con el anuncio de nuevas funciones en Gemini y Whisk, ambas enfocadas a la generación de videos cortos.

Con estas innovaciones, se pretende que la creación de imágenes (bajo el estilo que sea) vaya un paso más allá y se convierta en videoclips de ocho segundos, dotados de buena resolución y facilidad para ser compartidos.

En un comunicado, Google aclaró que antes de este lanzamiento se tomaron las medidas pertinentes para evitar que esta herramienta se utilice para la generación de contenido contrario a sus políticas.

Y con la marca de agua digital SynthID evidenciará todos los materiales elaborados a partir de su inteligencia artificial, de modo que no se puedan usar fuera de contexto; esto en línea con las mejoras incorporadas que se traducen en videos cada vez más precisos (aunque no son infalibles -aún-).

- ¿Cuál es la nueva función de Gemini?

La generación de estos videoclips de ocho segundos de duración está reservada para los suscriptores de Gemini Advanced.

A través de Veo 2, podrán obtener resultados de calidad "cinematográfica", con movimientos fluidos y un alto cuidado en los detalles. Para lograrlo, es necesario seguir estos pasos:

Selecciona Veo 2 en Gemini

Describe, lo más específicamente posible, la escena

Ajusta los detalles finales conforme las sugerencias que recibas

Presume tu creación desde el teléfono con el botón 'Compartir', para subirlo a plataformas como TikTok o YouTube Shorts

Considera que habrá un tope mensual de videoclips, pero te notificarán poco antes de alcanzar el límite. Los materiales tendrán 720p de resolución, formato apaisado 16:9 y se entregan como archivo MP4.

- ¿Cuál es la nueva función de Whisk?

El otro anuncio de Google fue en torno a Whisk, que apenas se unió a la familia en diciembre y hoy ya estrenó la capacidad de animar tanto prompts de texto como a partir de imágenes.

La función está destinada a todos los suscriptores de Google One AI Premium. Y nuevamente con Veo 2, se consiguen videoclips "vívidos" de ocho segundos de duración, además de recomendaciones para perfeccionar esa idea que tienes en mente.