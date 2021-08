Urgen a bomberos tres estaciones más

El Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí necesita por lo menos tres nuevas bases operativas para dar cobertura a zonas que carecen del servicio, informó el comandante Adolfo Benavente Duque.

Explicó que los Bomberos de la zona Metropolitana requieren de una estación en la zona oriente de la ciudad, en particular por el rumbo de la carretera 57, de preferencia en la zona del Camino a Santa Rita, para dar cobertura a la delegación de Villa de Pozos y a la zona industrial de Ciudad Satélite.

Desde esa base se atendería también a la zona de crecimiento urbano en la zona oriente de Soledad de Graciano Sánchez, en colonias como Hacienda de Los Morales y todo el sector.

La segunda propuesta de estación, requiere otra base por el rumbo del Sauz, el Sauzalito y Maravillas.

La tercera estación es una propuesta del gobernador Juan Manuel Carreras López, para construir una estación de bomberos en las proximidades de cualquiera de las dos áreas del Parque Industrial Logistik, por la proximidad con el desarrollo industrial en crecimiento.

Por ahora, no tienen terrenos para trabajar en el desarrollo del proyecto, incluso no ha sido posible buscar los terrenos porque todavía no es la etapa en la que se les debe elegir, además de que se dificulta por la crisis económica por la que atraviesa el Cuerpo de Bomberos.