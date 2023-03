Urgen a FGR y AMLO intervenir en caso de Chuyita, menor asesinada en Villa de Arista

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., marzo 9 (EL UNIVERSAL).- La familia de Chuyita Rodríguez, adolescente víctima de feminicidio en el municipio de Villa de Arista en San Luis Potosí, se unieron a la movilización de este 8 de marzo, para denunciar que la Fiscalía General del Estado (FGE) miente, pues no están convencidos con los resultados de esta institución respecto al crimen de la joven.

En un comunicado que se repartió en las calles durante la manifestación, se establece que Jesús Rodríguez, padre de Chuyita, advierte que la investigación por el asesinato de su hija tiene indicios de negligencia, omisión, apatía y encubrimiento, además de olvido porque a siete meses del hecho no se han revisado otras líneas de investigación.

Al llegar a las instalaciones de la Fiscalía potosina, pidió que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) y que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo apoye para saber que le sucedió a su hija, debido a que las autoridades en San Luis Potosí no le dan respuesta.

Yasmín Escobar, acompañante de la familia y coordinadora estatal de la Red de Organizaciones Sociales (REDOSC), anunció que ante la sospecha de negligencia ministerial en el expediente de Chuyita Rodríguez, se acude al gobierno federal para que sea la FGR quien pueda atraer el caso porque no hay confianza en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ni en la impartición de justicia potosina.

Desde el momento de la desaparición de la adolescente el 14 de septiembre de 2022, el ministerio público de Villa de Arista se negó activar el mecanismo para que se diera de alta una Alerta Amber, al señalar que Chuyita "se había ido con el novio".

Un día después, su cuerpo fue encontrado, su padre no pudo identificarlo, fue a través de imágenes. Señalan que el celular de Chuyita no fue resguardado ni utilizado dentro de las investigaciones. Sobre la persona detenida por este delito, un hombre en situación de calle, familiares como representantes legales "tienen dudas que sea el feminicida".