Urgente, integrar Consejo Ciudadano del SEA: abogado

"Esta es una solicitud al Congreso del Estado para que con carácter de urgente integren el Consejo Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, pues no es posible que a estas alturas no esté debidamente integrado y solo funcione en el papel, pero no exista en la práctica", señaló el abogado Jorge Castro Montoya, quien recientemente interpuso una denuncia en contra del actuar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (Teca).

De acuerdo al inconforme, quien recientemente presentó una denuncia en contra de Ana Rosario Aguilar Carrizales, titular de la mesa 4 y de Rosa de Guadalupe Cervantes Gamboa titular del Teca por supuesto abuso de autoridad y delitos cometidos por servidores públicos en la procuración e impartición de justicia, en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje los asuntos duermen el sueño de los justos, pues existen expedientes que desde hace más de dos años debieron ser dictados con laudos.

"Hago hincapié en la titular de la mesa 4 Ana Rosario Aguilar Carrizales y también señalo a la presidenta del Tribunal, ya hice una denuncia penal en contra de ambas funcionarias, y esta denuncia se encuentra ya en la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Cometidos por Servidores Públicos", señaló.