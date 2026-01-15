Uso de "factureras", de lo más recurrente

Las empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS) y empresas que deducen operaciones simuladas (EDOS), también llamadas empresas fantasma o "factureras", continúan en el Top 5 de las observaciones más recurrentes en los informes finales de auditoría de 2024, reconoció el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).

Son utilizadas para comprobar operaciones de compras o adquisiciones ilegales donde se utiliza recurso público, ocasionando un grave daño económico a los entes fiscalizados, añadió.

"En relación con las observaciones detectadas, las más graves van en el sentido de pagos realizados a empresas "factureras", que al momento de hacer las compulsas resultan inexistentes, con domicilio fiscal fuera del estado, lotes baldíos, casas abandonadas, o con un giro comercial totalmente opuesto, entre otras irregularidades como el uso de facturas canceladas", detalló el titular del IFSE, Rodrigo Joaquín Lecourtois López.

Agregó que los auditores detectaron también falta de documentación fiscal y administrativa que ampare las operaciones, duplicidad de documentos comprobatorios y registros contables mal aplicados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí