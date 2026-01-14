logo pulso
Uso de "factureras", de lo más recurrente en sector público, admite IFSE

Auditores detectaron también falta de documentación fiscal y administrativa que ampare las operaciones, señaló Lecourtois López

Por Redacción

Enero 14, 2026 01:56 p.m.
A
Rodrigo Joaquín Lecourtois López / Foto: Archivo

Las empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS) y empresas que deducen operaciones simuladas (EDOS), también llamadas empresas fantasma o "factureras", continúan en el Top 5 de las observaciones más recurrentes en los informes finales de auditoría de 2024, reconoció el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).

Son utilizadas para comprobar operaciones de compras o adquisiciones ilegales donde se utiliza recurso público, ocasionando un grave daño económico a los entes fiscalizados, añadió. 

"En relación con las observaciones detectadas, las más graves van en el sentido de pagos realizados a empresas "factureras", que al momento de hacer las compulsas resultan inexistentes, con domicilio fiscal fuera del estado, lotes baldíos, casas abandonadas, o con un giro comercial totalmente opuesto, entre otras irregularidades como el uso de facturas canceladas", detalló el titular del IFSE, Rodrigo Joaquín Lecourtois López.

Agregó que los auditores detectaron también falta de documentación fiscal y administrativa que ampare las operaciones, duplicidad de documentos comprobatorios y registros contables mal aplicados, por lo que de no desahogar de manera satisfactoria, se fincarán las responsabilidades administrativas que corresponde y se dará vista al SAT mediante las promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal respectivas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El titular del Instituto, exhortó a los funcionarios y exfuncionarios públicos de los 112 entes fiscalizados, para que se concentren en el trabajo de desahogo, sin caer en otras situaciones que puedan distraer su atención del trabajo urgente, ya que está por concluir el último plazo para presentar pruebas documentales y alegatos que solventen las observaciones detectadas.

El IFSE se encuentra en estos momentos en periodo de recepción de documentos para determinar la solventación o no, de observaciones definitivas a las Cuentas Públicas 2024 de los 112 entes fiscalizados durante ese ejercicio fiscal, mismo lapso que concluye durante la primera semana del mes de febrero entrante.

