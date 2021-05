Uso el helicóptero "para ver San Luis de otra manera", dice "Tekmol"

Una asociación civil, administrada por un grupo de empresarios, cubre los costos de traslados en helicóptero, cuya aeronave se utiliza "en ciertos momentos" para la campaña electoral, aseveró José Luís Romero Calzada, candidato a gobernador del partido Redes Sociales Progresistas (RSP).

Previo a iniciar la interlocución con la prensa, el ex diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se disculpó con la reportera que le preguntó el mismo tema el domingo pasado, a quien le dijo que no respondía "mamadas (sic), con todo respeto".

Además de afirmar que la organización sin fines de lucro le presta el vehículo, cuyo nombre dijo no recordar, justificó que los permisos para sobrevolar, ascender y descender en zonas habitacionales de la Zona Metropolitana, es un tema que no le compete. "En el tema del helicóptero no es mi expertise, yo nada más me subo y avanzo en el proyecto de la revolución social progresista".

"Esos costos son de unos empresarios, que me hace favor esa asociación civil, de cubrirlos. El costo es muy bajo, creo que el costo del gas avión anda sobre 14 pesos", comentó.

Romero Calzada sostuvo que la fiscalización de la unidad está totalmente a cargo de la dirigencia estatal de RSP y los contadores, quienes son los encargados de reportar los recursos económicos al Instituto Nacional Electoral (INE).

"Es simplemente para ver San Luis de otra manera, otra perspectiva y tratar de llegar a más gente donde no se puede llegar. Yo en lugar de acarrear gente, trato de ir a la gente (...) yo honestamente ando en búsqueda a cada segundo, de sumar más voluntades al proyecto", remató.