Usuarios piden que transporte mejore tras anuncio de nueva tarifa

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., enero 11 (EL UNIVERSAL).- Después de que el gobierno estatal adelantó que en este año podría darse un aumento a la tarifa del transporte público, en el cual se prevé que sea de 11.10 pesos por persona, usuarios del transporte público manifestaron su desacuerdo, aunque señalan que si hay mejoras en el servicio aceptarían terminar pagando el incremento.

Será este viernes 13 de enero cuando se anuncie el costo final, luego de las negociaciones que llevó a cabo el gobierno con concesionarios para que la nueva tarifa "sea justa".

La certeza es que a diferencia del año pasado, este 2023 si tendrá un ajuste el precio del transporte público. Al considerar que el servicio de transporte público es "de primera necesidad" para el traslado diario de hacia su trabajo o escuela, potosinos se dicen dispuestos a pagar una tarifa de 11 pesos; sin embargo, solicitan que con el aumento exista un compromiso orientado mejorar el servicio y a las unidades que operan en la capital.

Irving Uriel, un usuario de este servicio, comentó a EL UNIVERSAL: "Yo sé qué hay necesidades, se requiere por el precio de la gasolina y los insumos en el transporte, pero el gobierno debería establecer un precio fijo, porque hay personas que no tienen para pagar más. Yo utilizo tres camiones y al multiplicarlo al mes es un gasto fuerte, arriba de los 600 o los 800 pesos".

"Este mes siempre sube todo y tenemos que pagarlo porque todos tenemos que llegar a algún lado, aunque a veces sucede que falta un peso para completarlo. Ojalá que se quede cómo está y se mejore el servicio", comentó la señora Eloísa Gómez Hernández.

Por su parte, Edgar Sanchez otro usuario del transporte público opinó que "es necesario que las unidades mejoren el aseo. Entiendo que andan todo el día trabajando, pero uno se encuentra cada cosa; y también que se respeten los horarios marcados de la ruta porque tardan hasta una hora en llegar".

Finalmente el usuario Daniel Camarillo Ortiz dijo que, aunque no lo usa mucho, ha tenido malas experiencias con el servicio. "Cuando me ha tocado usarlo me he encontrado hasta desechos, no sé si fue porque no se aguanten o fue por maldad. También las unidades están llenas de malas palabras, para algunos pasa desapercibido, pero otros somos un poco más delicados a ese tipo de palabras impresas. El trato a los usuarios, hay personas adultas y entiendo que los operarios andan todo el día trabajando, pero eso no justifica sus frenones, pasándose los altos o maltratando al pasaje porque no sirve el sistema de pago con tarjeta -de prepago-", dice.