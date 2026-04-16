Usuarios reportan esperas de casi una hora de la Ruta 24

Luego de que el gobierno de Villa de Pozos informara que la SCT estatal implementó una extensión de la Ruta 24 que dará servicio a la localidad de San Nicolás de los Jassos, usuarios del servicio mencionaron que la frecuencia de paso de las unidades es de casi una hora, por lo que solicitaron que se revise ese aspecto del servicio.

Además, pidieron que mejor se abra una ruta directa desde Jassos hacia el centro de la capital, pero por la carretera a Rioverde para evitar "rodeos" al internarse en la zona semi urbana del nuevo municipio.

El recorrido original de la Ruta 24 iba desde la alameda "Juan Sarabia", en el centro de la capital potosina, hasta antes de llegar a San Nicolás de los Jassos pasando por la Zona Industrial, la cabecera municipal de Pozos y Laguna de Santa Rita, pero ahora se amplió para llegar a San Nicolás e incluso transitar por un tramo de poco más de 600 metros de la carretera a Rioverde.

En general, residentes de Ciudad Satélite, El Panalillo, San Nicolás de los Jassos, Laguna de Santa Rita, Bosques de la Florida y Los Gómez llevan meses pidiendo que se mejore la movilidad desde y hacia la capital a través de la ruta a Rioverde, ya que este corredor es uno de los que más han crecido en población en los últimos años.

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