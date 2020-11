UUZI: no es prudente adelantar aguinaldos

No es prudente adelantar el pago de aguinaldos y otras prestaciones a trabajadores ante la llegada del programa de reactivación económica "El Buen Fin", consideró Ricardo Pérez Castillo, presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI).

La situación económica derivada de la pandemia de Covid-19, hace que no existan las condiciones que permitan pagar un adelanto de tales cantidades, "no es una medida prudente, no hay las condiciones, la idea por parte de las empresas es precisamente la prudencia financiera", sin embargo, reconoció que habrá quienes decidan adelantar parte del pago y están en su derecho.

Recordó el dirigente que, al llegar la pandemia a la entidad se tuvo un paro técnico en varias de las plantas industriales y sin embargo se mantuvo intacta la plantilla de trabajadores.

Dijo que el pago de aguinaldos y otras prestaciones a los trabajadores se tienen previsto dar en tiempo y forma en el periodo establecido por ley, esto es antes del 20 de diciembre.