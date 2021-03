V. Montes C. considera injusta su calificación

Si bien es favorable calificar el trabajo de los funcionarios gubernamentales y legisladores, los organismos evaluadores deberían tomar en cuenta otros criterios y parámetros, dijo Vianey Montes Colunga, diputada presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

En días anteriores, la organización Congreso Calificado informó la evaluación del Poder Legislativo, cuyos resultados exponen que solo tres congresistas presentaron un desempeño superior a 6 puntos de 10 posibles; y solo seis informaron su declaración 3 de 3.

Previo a encabezar la sesión ordinaria virtual del Pleno, refirió que una legisladora puede optar por presentar muchas propuestas cada semana, pero si carecen de fondo y sustento legal se convierten en ocurrencias y "no le veo el caso", opinó.

En entrevista, expresó que la productividad de los integrantes de la legislatura, también debería tomar en cuenta la asistencia a las reuniones, labor en las comisiones legislativas, trabajo en campo y cercanía con la gente.

Montes Colunga analizó que en México, la ciudadanía percibe lejanos a sus representantes populares, porque se divulga muy poco su trabajo legislativo. "Sería una buena dinámica que el Congreso o los legisladores, pues informen a la gente lo que hace un diputado y cuáles son sus alcances", propuso.

"Yo creo que está bien que siempre haya organismos que califiquen el trabajo de todos los servidores públicos, no nada más de los diputados, pero yo siento que es una actividad difícil de comprender para mucha gente. El trabajo del legislador no se puede palpar, no se puede ver muchas veces", atajó la congresista independiente.