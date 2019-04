Vacaciones detonan bromas a Cruz Roja

De cada 10 llamadas de auxilio que recibe la Cruz Roja Mexicana durante las vacaciones de Semana Santa, nueve son falsas, lo que representa severas pérdidas económicas lamentó el delegado de la institución, Óscar Segura Rodríguez.

Explicó que aparte de la pérdida económica que representa la salida de la unidad de la institución, las llamadas falsas contribuyen a que las líneas se saturen, lo que imposibilita dar atención a solicitudes de auxilio verdaderas, poniendo en riesgo la integridad de otros ciudadanos.

"Precisamente porque hay relajación en casa y la disciplina no es la misma, se nos incrementan las llamadas falsas; pedimos que la sociedad nos ayude con los niños y adolescentes para que no hagan este tipo de llamadas, pues independientemente de que la ambulancia salga o no salga, nos bloquean las líneas telefónicas y esto ocasiona que no se le pueda dar el servicio a alguien que realmente lo necesite".

Señaló que es común que, durante esta temporada, las llamadas de auxilio repunten un 90%, situación que consideró grave.

Manifestó que aunque en San Luis Potosí existe una legislación para sancionar las llamadas falsas, es algo que es complicado de aplicar, pues se requeriría un despacho legal iniciando procesos diarios.