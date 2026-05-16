Valladares E. propone recinto fiscalizador en Ciudad Valles

El diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann presentó ante el Congreso de la Unión un Punto de Acuerdo para que el Gobierno Federal evalúe la instalación de un Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE) en Ciudad Valles, San Luis Potosí, una propuesta que busca transformar a la región Huasteca en un nodo clave para la logística, el comercio internacional y la atracción de inversiones.

La iniciativa plantea que dependencias federales como la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes realicen, en un plazo de 90 días, un análisis técnico y económico que determine la viabilidad del proyecto.

"El desarrollo económico también es justicia social. Queremos que las nuevas generaciones de la Huasteca puedan construir su futuro en su propia tierra", expresó Valladares Eichelmann.

Un Recinto Fiscalizado Estratégico es una plataforma logística donde las empresas pueden almacenar, distribuir, transformar o movilizar mercancías bajo supervisión aduanera, con beneficios fiscales y operativos que permiten reducir costos y aumentar competitividad. Este modelo ya opera con éxito en estados como Querétaro, Nuevo León y Guanajuato.

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En un contexto de crecimiento histórico para México en materia de inversión extranjera directa, que en 2025 alcanzó 40 mil 871 millones de dólares Ciudad Valles aparece como una ubicación estratégica por diversas razones.

La ciudad se encuentra a apenas 170 kilómetros del Puerto de Altamira, uno de los complejos industriales y marítimos más importantes del país, además de contar con conexión a la red ferroviaria CPKC, la única vía férrea que conecta en un solo corredor a México, Estados Unidos y Canadá.

"La Huasteca produce, trabaja y tiene enorme talento. Lo que hace falta es acercarle las herramientas e infraestructura para competir y crecer. Ese es el objetivo de esta propuesta", sostuvo el legislador potosino.