Van a heredar 600 iniciativas aún pendientes

La LXII Legislatura concluirá el período legislativo con alrededor de 600 iniciativas, pendientes de dictaminar, informó Vianey Montes Colunga, diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

Después de la instalación de la Diputación Permanente No. 47, refirió que el Poder Legislativo recibió más de 2 mil 500 planteamientos, por lo tanto, no significa que los congresistas no hayan trabajado, sino que "simplemente son demasiadas".

En entrevista, admitió que uno de los pendientes importantes, es la elección de magistraturas numerarias y supernumerarias del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), cuyo tema todavía sigue en proceso de resolverse.

La congresista, exintegrante del Partido Acción Nacional (PAN), atajó que difícilmente se entregará una administración sin mociones pendientes, dado que no se trata de aprobar "al vapor", sino de proyectos viables y con impacto en la población.

Montes Colunga dijo que la LXII Legislatura es muy participativa, diferente y contrapeso de los Poderes Judicial y Ejecutivo y "no estábamos sometidos a ninguno. Eso para mí, es muy importante", sentenció.