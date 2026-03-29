Van por cárcel a quien permita alcohol a menores en SLP

La diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Dulcelina Sánchez de Lira presentará en la sesión ordinaria de este lunes 30 de marzo una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para ampliar las sanciones contra quienes faciliten, induzcan o permitan el consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad y personas incapaces, al considerar que la legislación actual resulta insuficiente frente a la realidad social.

La propuesta plantea modificar el alcance del artículo 185, el cual actualmente solo contempla como delito la venta o suministro de alcohol a menores de 18 años. La legisladora advirtió que esta disposición deja fuera prácticas frecuentes como la organización de fiestas, reuniones o la intervención de terceros que propician el acceso al alcohol.

En su exposición de motivos, Sánchez de Lira señala que el consumo de bebidas alcohólicas en menores no se limita a la compra directa, sino que ocurre en entornos sociales donde se tolera o incluso se fomenta, lo que representa riesgos graves para la salud física y mental, además de incidir en conductas como adicciones, violencia y otros delitos.

Ante este escenario, la iniciativa propone ampliar el tipo penal para incluir cualquier forma de facilitación, inducción, coacción u organización de espacios donde se permita el consumo de alcohol por parte de este sector vulnerable, con el objetivo de cerrar vacíos legales y fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes.

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Asimismo, se plantea incrementar las sanciones, pasando de uno a tres años de prisión a un rango de dos a seis años, además de multas más severas, con la intención de generar un efecto disuasivo real.

El proyecto también contempla agravantes cuando el delito sea cometido por personas con deber de cuidado, como padres, tutores o custodios, así como por servidores públicos o cuando los hechos ocurran cerca de escuelas, parques o espacios deportivos.

De igual forma, se busca establecer responsabilidad para quienes organicen o permitan eventos donde se facilite el consumo de alcohol a menores, independientemente de si existe un pago de por medio.

En paralelo, la iniciativa propone reformas al Código Familiar del Estado para incluir como causal de pérdida de la patria potestad el permitir, inducir o facilitar el consumo de alcohol o sustancias nocivas en menores de edad, en apego al principio del interés superior de la niñez.

La legisladora sostuvo que la propuesta responde a la necesidad de garantizar entornos seguros y reforzar la responsabilidad compartida entre familia, sociedad y autoridades en la protección de la infancia.