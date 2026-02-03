logo pulso
SLP

Vándalos dejan fuera de operación el pozo Puerta Real

Durante el fin de semana, dañaron el cableado eléctrico

Por Rolando Morales

Febrero 03, 2026 12:32 p.m.
A
El organismo Operador de Agua, Interapas informó que un acto de vandalismo dejó fuera de operación el pozo Puerta Real, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, durante el fin de semana, luego de que se dañara el cableado eléctrico de esta fuente de abastecimiento, presuntamente en un intento de robo.

El desperfecto interrumpió temporalmente el suministro de agua en la zona, por lo que cuadrillas de la Dirección de Operación y Mantenimiento acudieron al sitio para reparar la instalación eléctrica y reactivar el sistema.

Tras los trabajos, el pozo volvió a funcionar y se restableció el envío de agua a la red.

Además de esta atención emergente, se realizaron labores preventivas en otros puntos de la Zona Metropolitana.

En los pozos Fovissste, Muñoz y Foresta se llevaron a cabo podas y limpieza alrededor de subestaciones eléctricas para reducir riesgos, mientras que en el pozo Perinorte II se efectuó la regulación de voltaje para estabilizar su operación.

Estas acciones buscan mantener en funcionamiento la infraestructura hidráulica y evitar fallas que puedan afectar el abasto de agua a las colonias que dependen de estos sistemas.

SLP

Rolando Morales

Durante el fin de semana, dañaron el cableado eléctrico

