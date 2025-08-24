Vecinos acusan incumplimiento en cruce México–Laredo

Habitantes de la zona norte de la capital potosina señalaron que hasta tras los trabajos de rehabilitación en el cruce del Periférico Norte y las vías, México Laredo no avanzan conforme a los tiempos acordados con las dependencias estatales y el colectivo Frente Unido por la Zona Norte, mientras que en la zona de correspondiente a la empresa ferroviaria no se registran avance alguno.

Vecinos de la zona señalaron que la rehabilitación del cruce entre el Periférico Norte y las vías México–Laredo no avanza conforme a los tiempos establecidos por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), mientras que en el área correspondiente a Kansas City Southern de México tampoco se observa movimiento alguno.

Habitantes de la zona señalaron que, si bien existe un progreso visible en las obras, no se cumple con el plazo acordado el pasado 22 de julio con el Frente Unido por la Zona Norte, cuando la dependencia se comprometió a concluir los trabajos en un lapso de 15 días, iniciando formalmente el 23 de ese mes.

De acuerdo con los vecinos, la falta de intervención en el tramo ferroviario indica que Seduvop aún no ha presentado el proyecto a Kansas City, lo que impide la apertura de la lateral que cruzaría de oriente a poniente.

Además, destacaron que tampoco se ha definido fecha para el recorrido prometido desde el Puente Naranja hasta el Periférico Norte, en el que deberían participar las autoridades involucradas en el proyecto.