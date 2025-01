Calcinado, localizan el auto de Daniela Martell Orozco

El vehículo de Daniela Martell Orozco, desaparecida desde el pasado 6 de enero en la capital potosina, fue localizado calcinado en un predio de una comunidad de Villa de Zaragoza, informó ayer por la noche la Fiscalía General del Estado en un boletín.

La Fiscalía informó que desde la madrugada de este miércoles se llevó a cabo un cateo a un inmueble ubicado en la Zona Suroriente de la capital potosina. Durante este operativo, se localizaron armas de fuego, cartuchos balísticos, equipo táctico, dos motocicletas, un vehículo y diversos indicios que fueron debidamente procesados por peritos de la Fiscalía.

En el cateo se localizaron indicios que arrojaron la ubicación del vehículo en el que se desplazaba la víctima, el cual fue localizado por elementos de la Fiscalía General en la comunidad de La Esperanza, en el municipio de Zaragoza, unidad que se encontraba calcinada y sin rastros de restos humanos en su interior.

La Fiscalía informó que fueron desplegados más de 27 vehículos policiales y agentes de la PDI, en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, quienes realizan operativos en la zona para la búsqueda de la víctima a pie tierra y mediante drones equipados con sensores térmicos, en un área de aproximadamente 500 metros a la redonda.

Es importante destacar que hasta el momento se ha descartado la localización de algún cuerpo sin vida en el lugar, por lo que se continúa la labor para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

La FGE hace un llamado a la población para no especular en torno al asunto, para no confundir a la familia y a la sociedad, y no obstaculizar las investigaciones, ya que las mismas continuarán hasta dar con el paradero de la víctima.